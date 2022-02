Rencontre avec Vipulan Puvaneswaran Académie du climat, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 février 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Envie de découvrir l’expérience d’un jeune activiste pour le climat? Viens rencontrer Vipulan Puvaneswaran, militant écologiste et protagoniste du film Animal de Cyril Dion !

Vipulan est un jeune militant écologiste de 18 ans, engagé depuis des années dans les grèves pour le climat et dans les luttes locales en région parisienne.

Membre de Youth for Climate Paris, il est l’un des protagonistes du film Animal de Cyril Dion sorti en décembre 2021 et toujours en salles.

Il poursuit aujourd’hui des études de Sciences pour un monde durable à l’université PSL et s’intéresse particulièrement à la pensée écologiste non dualiste.

TUMO Paris 4, l’école du climat, propose une rencontre inédite avec ce jeune activiste pour discuter des liens entre cinéma et climat et de notre rapport au vivant. Une séance interactive pour débattre et penser l’engagement écologiste, au cœur de l’Académie du Climat !

Où ? à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer Paris 4e – En salle Pépinière (RDC)

Merci de vous munir d’un masque et de votre pass vaccinal

Académie du climat 2 place Baudoyer Paris 75004

Contact : lea.lo-van@forumdesimages.fr https://www.academieduclimat.paris/evenements/rencontre-de-vipulan-puvaneswaran/ https://www.facebook.com/events/305394564896534

Conférence

Date complète :

