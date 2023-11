Rencontre avec Vinciane Pirenne-Delforge Médiathèque Marguerite Duras Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Collège de France : faire connaissance !



Les « jeux olympiques » et Olympie : retour à l’antiquité grecque

L’« olympisme » moderne, par son

nom-même, semble tout droit hérité de l’antiquité grecque. En cette année

olympique, l’histoire des concours qui se sont tenus à Olympie, depuis le VIIIe

siècle avant notre ère jusqu’à la fin de l’Empire romain, permet d’appréhender

en quoi nos « jeux » contemporains n’ont finalement que très peu à voir

avec le passé grec.

Vinciane Pirenne-Delforge

Vinciane

Pirenne-Delforge est professeure du Collège de France, titulaire de la chaire Religion,

histoire et société dans le monde grec antique. Elle est née en 1963 à Verviers, en Belgique. C’est à l’université

de Liège qu’elle a poursuivi sa formation d’historienne et obtenu son diplôme

de docteure en philosophie et lettres (1992), ainsi que le titre d’agrégée de

l’enseignement supérieur (2006). Sa thèse de doctorat portait sur les cultes

voués par les Grecs à la déesse Aphrodite, tandis que son habilitation s’est

penchée sur l’œuvre du voyageur érudit Pausanias pour appréhender la religion grecque

antique aujourd’hui. De

son intérêt pour le fonctionnement du polythéisme, que ce soit sur le plan des

traditions narratives, des représentations ou des pratiques, est également né

le projet intitulé Collection of Greek Ritual Norms.

Elle

a mené sa carrière de chercheuse au sein du Fonds de la recherche scientifique

– FNRS (Belgique), tout en dispensant des enseignements en histoire de

l’Antiquité et en histoire des religions à l’université de Liège. Elle a

cofondé la revue Kernos en 1987 et assure aujourd’hui la

direction de cette publication internationale entièrement consacrée à l’étude

de la religion grecque antique. Elle était directrice de recherche au FNRS

quand elle a été élue au Collège de France, en 2016, sur la chaire Religion,

histoire et société du monde grec antique.

Le Collège de France

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, est ouvert à tous. Il répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics, gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l’approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l’étranger. Le Collège de France est membre associé de l’université PSL.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Collège de France