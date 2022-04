Rencontre avec Vincent Delmas Librairie des Fables, 2 avril 2022, Château-Thierry.

Rencontre avec Vincent Delmas

Librairie des Fables, le samedi 2 avril à 14:00

Résumé “Si c’est votre façon d’aimer, je vous prie de me haïr”. Alors âgé de 40 ans, Molière s’apprête à épouser Armande, sa cadette de 20 ans et fille de Madeleine Béjart, son ancienne maîtresse. Ce mariage suscite alors scandale et rumeurs jusqu’à accuser le dramaturge d’avoir séduit sa propre fille. C’est dans ce contexte sulfureux que Molière écrit “L’Ecole des femmes” , qui ridiculise avec férocité la domination du sexe dit fort, l’institution du mariage et l’éducation des filles. Les attaques pleuvent, certains ecclésiastiques promettant même le bûcher à ce farceur insolent qui sans cesse moque la religion, ses contemporains, et dresse le portrait de femmes indépendantes d’esprit… Mais son sens aigu de l’observation de l’âme humaine autant que son humour habile, plaisent à l’unique personnage dont l’adhésion est nécessaire : Sa Majesté Louis XIV. Quatre siècles ont passé et Molière demeure LA référence littéraire française, toujours enseigné à l’école. Ses chefs-d’oeuvre sont joués sans discontinuer en France mais également dans de nombreux pays étrangers. L’oeuvre de Molière, intemporelle, tourne en dérision des travers humains éternels et ses combats entrent en résonnance avec l’actualité de manière frappante. En témoignent ses prises de positions précurseurs en faveur des droits des femmes, ou sa périlleuse lutte pour le droit à la critique de la religion. Pour l’occasion, Vincent Delmas et Sergio Gerasi réalisent un biopic en trois actes, dont la narration juste et sensible jongle avec les temporalités pour dépeindre tout le génie et la complexité de la figure tutélaire de la Comédie Française.

Dans le cadre de Passions d’avril, venez rencontrer Vincent Delmas à l’occasion de la parution du Tome 1 de son album Molière – À l’école des femmes publié aux Éditions Glénat.

Librairie des Fables 20 Grande Rue, 02400 Château-Thierry Château-Thierry Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:00:00