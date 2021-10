Paris Médiathèque Jean-Pierre Melville île de France, Paris Rencontre avec Viet Thanh Nguyen (“Le sympathisant”) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 4 novembre 2021

de 18h30 à 20h30

gratuit

Écrivain américain d'origine vietnamienne, Viet Thanh Nguyen est auteur d'essais et de romans. Son roman "Le sympathisant" (Belfond, 2017) est lauréat du Prix Pulitzer 2016 et du Prix du meilleur livre étranger 2017, et connaît un large succès auprès de la critique et du public. En octobre 2021, il en publie la suite, Le dévoué, également chez Belfond. Viet Thanh Nguyen sera accompagné de Doan Bui, journaliste, qui animera la rencontre. Caroline Ast, directrice des éditions Belfond, en assurera la traduction. En partenariat avec la librairie Jonas, qui proposera une vente de livres de Viet Thanh Nguyen au terme de la rencontre, et avec les éditions Belfond, Ici Vietnam festival et Koï magazine.

