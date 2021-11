Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Rencontre avec Victor Dixen et Timothée de Fombelle Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Rencontre avec Victor Dixen et Timothée de Fombelle Université Ouverte de Versailles, 21 novembre 2021, Versailles. Rencontre avec Victor Dixen et Timothée de Fombelle

Université Ouverte de Versailles, le dimanche 21 novembre à 14:00

Histoire de Lire vous propose un Grand débat entre Victor Dixen et Timothée de Fombelle autour de leurs ouvrages respectifs _Vampyria, La cour des miracles_ (Robert Laffont) et _Alma, L’enchanteuse_ (Gallimard Jeunesse) ! Venez suivre cette rencontre exceptionnelle animée par Charles Rodwell, Maire-adjoint de Versailles, délégué à la Jeunesse, à la Vie lycéenne et étudiante et aux jeunes professionnels. Tout le programme des rencontres et conférences est sur [[https://www.histoiredelire.fr/programme-2021/](https://www.histoiredelire.fr/programme-2021/)](https://www.histoiredelire.fr/programme-2021/)

Entrée libre

Intrigues au XVIIIème siècle Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles