Rencontre avec l’autrice de “100 grands films de réalisatrices”, Véronique Le Bris, au Forum des images ! Replongez dans l’histoire du cinéma créée par les femmes. Le Forum des images et la bibliothèque du cinéma François Truffaut organisent tous les deux mois une rencontre autour du livre et du cinéma. Ayant dirigé la rédaction du magazine de cinéma Première, la journaliste économique et culturelle, Véronique Le Bris a publié 100 grands films de réalisatrices en mars 2021 aux éditions Arte et Gründ. Ce guide pédagogique et pratique recense les meilleurs films réalisés par les femmes depuis l’origine du septième art et redonne la visibilité aux oubliées de l’histoire. Mercredi 6 octobre 2021 à 19h, Véronique Le Bris prolonge son livre et vient échanger autour de l’histoire du cinéma créée par les femmes de 1896 à nos jours dans le monde entier. Entrée gratuite ! Info & resa Animations -> Lecture / Rencontre Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

