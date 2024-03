RENCONTRE AVEC VALÉRIE LINDER La Bernerie-en-Retz, mardi 19 mars 2024.

RENCONTRE AVEC VALÉRIE LINDER La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Dessiner le poème ou Ecrire le dessin, rencontre avec Valérie Linder

Venez rencontrer Valérie Linder, poète et illustratrice. Elle évoquera avec nous son travail et les nombreux liens qui se tissent entre le poème et le dessin dans ses différents ouvrages. Valérie Linder présentera des extraits de ses livres pour partager son travail de traduction passant du texte à l’image et inversement.



Dans son oeuvre, la poésie est partout et à la portée de chacun. Elle s’immisce et s’observe dans la vie, la nature, l’amitié, la famille. Autant de thèmes et de gestes qui s’exécutent et se transmettent

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 19:30:00

fin : 2024-03-19

13 Rue Jean Duplessis

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@embellie.org

