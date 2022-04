Rencontre avec Valérie Darmandy Le Monde d’Uranie, 15 avril 2022, Lambersart.

Rencontre avec Valérie Darmandy

Le Monde d’Uranie, le vendredi 15 avril à 15:00

Résumé : Après avoir passé 7 ans en Bélier en dissonnance à Pluton et plongé le monde dans une période anxiogène, Uranus poursuit sa route et entre en Taureau le 15 mai 2018. Peu d’ouvrages ont été écrits sur Uranus. Valérie Darmandy aborde le sujet de façon pédagogique et exhaustive. Elle rappelle les grands principes de l’astrologie mondiale et individuelle, l’importance des cycles, des aspects, puis brosse le portrait des acteurs principaux de la prochaine décennie (signes et planètes) en expliquant le rôle de chacun, avant d’aborder une étude approfondie de l’Ingrès d’Uranus en Taureau. L’astrologue questionne la place d’Uranus dans un thème individuel, les conséquences de son transit lorsqu’un des éléments (Air, Feu, Eau, Terre) est dominant et de son passage dans les 12 maisons astrologiques. Quels grands bouleversements à l’échelle mondiale et individuelle se préparent au terme du séjour d’Uranus en Taureau ? Comment accueillir l’arrivée d’Uranus en Gémeaux et du Trigone d’air à Pluton. Quel monde se profile pour les jeunes générations ?

À l’occasion de la parution de son dernier ouvrage Uranus en Taureau publié aux Éditions Rouge Graphique.

Le Monde d’Uranie 24 Avenue du Président Kennedy, 59000 Lille Lambersart Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T17:00:00