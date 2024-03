Rencontre avec Valentine Goby Médiathèque des 7 mares Élancourt, samedi 25 mai 2024.

Rencontre avec Valentine Goby Un temps pour découvrir l’œuvre de Valentine Goby dans toute sa variété, s’adressant aux adultes comme aux plus jeunes. Samedi 25 mai, 15h30 Médiathèque des 7 mares Entrée libre

Avec Valentine Goby, écrivaine

Un temps pour découvrir l’oeuvre de Valentine Goby dans toute sa variété, s’adressant aux adultes comme aux plus jeunes. Valentine Goby est l’une des voix des plus singulières de la nouvelle génération littéraire française.

Elle a publié quatorze romans de littérature générale en vingt ans, dont, Kinderzimmer en 2013, un livre avec lequel elle a obtenu treize prix littéraires dont celui des Libraires, Baumes en 2014, Un paquebot dans les arbres en 2016 puis Murène en 2019.

Passionnée par l’histoire et par la transmission, la mémoire est son terrain d’exploration. Avec elle, la littérature devient expérience sensible. Chacun de ses romans est une rencontre avec des personnages dont la dignité éclaire les pires ténèbres.

Médiathèque des 7 mares Rue du Chemin aux Bœufs 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

©SQY/ C. Bodelle