Rencontre avec Valentine Goby à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 18 mars 2023

de 15h30 à 16h30

. gratuit

Valentine Goby est écrivaine. Elle publie son premier roman en 2002 chez Gallimard « La Note sensible », qui obtient le Prix René-Fallet 2003. Elle devient enseignante en lettres et en théâtre, métier qu’elle exerce en collège durant huit années avant de se consacrer exclusivement à l’écriture. Elle publie chez Actes Sud. On peut citer, entre autres, « Kinderzimmer »(2013) qui a été récompensé par de nombreux Prix, « Murène » (2019) et son dernier roman « L’ile haute »(2022).

Cette rencontre portera sur son dernier livre L’Ile haute (Actes sud, 2022). Dans ce roman, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, adolescent des Batignolles, inquiet et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l’héberger, quelque part dans un repli des hautes montagnes. En arrivant, il ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, archipel de sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un replat. Immensité enivrante qui le rend minuscule. Là, tout va commencer, il faudra apprendre : surmonter la séparation, passer de la stupeur à l’apprivoisement, de l’éblouissement à la connais­sance. Con­fier sa vie à d’autres, à ceux qui l’accueillent et qui savent ce qui doit advenir. L’ile haute est un récit initiatique, un somptueux roman-paysage qui emplit le regard. Une vente dédicace des livres de l’autrice sera proposée en fin de rencontre, en partenariat avec la librairie de quartier, La montée du soir.

Pour compléter cette rencontre, nous vous proposons d’assister au concert littéraire de Valentine Goby qui aura lieu le samedi 25 mars à 19h au théâtre de l’Étoile du Nord (18ème). Le concert littéraire suit la même dramaturgie que le roman : on traverse l’immersion dans le blanc, la découverte d’un printemps où le vert hésite à pointer, l’appropriation d’un monde jaune saturé au moment paradoxal de sa disparition. Un dispositif lumineux et vidéo marque les étapes de cette découverte, proposant des images de montagne devenues mentales, pure couleur. Comme Vadim dont la première image de montagne est celle surgie d’un livre consacré à Kandinsky, le spectateur est amené à faire le point sur ses propres images, complémentaires de ce qui est lui est donné à voir et à entendre…Ce concert littéraire est proposé au tarif unique de 6 euros par personne et il est sur réservation directement auprès du théâtre de l’Étoile du Nord : https://etoiledunord-theatre.mapado.com/event/164762-valentine-goby-lile-haute-concert-litteraire

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

©Photo Renaud Monfourny 3kl Valentine Goby