Chagny Saône-et-Loire EUR 0 0 Dans le cadre de l’exposition rétrospective d’affiches de Saint Vincent Tournante, Sabine Mollard du Domaine Marc Morey de Chassagne-Montrachet vient à votre rencontre à l’Agence de Tourisme de Chagny.

Profitez de ce temps d’échanges pour découvrir son métier, l’histoire de la Saint Vincent Tournante, et surtout pour lui poser toutes vos questions… chagny@beaune-tourisme.fr +33 3 85 87 25 95 Dans le cadre de l’exposition rétrospective d’affiches de Saint Vincent Tournante, Sabine Mollard du Domaine Marc Morey de Chassagne-Montrachet vient à votre rencontre à l’Agence de Tourisme de Chagny.

