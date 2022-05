Rencontre avec une romancière : Sylvia Schneider Bibliothèque de Gainneville, 14 mai 2022, Gainneville.

Née en 1963, Sylvia Schneider a grandi entre le Mexique et la France. Son parcours universitaire était déjà placé sous le signe de la littérature. Après un doctorat de lettres sur _la Symbolique de l’initiation dans les œuvres d’Alejo Carpentier et de Michel Tournier_, et plusieurs années en tant que chargée de communication à l’Alliance française, elle partage désormais son temps entre l’animation culturelle d’une médiathèque et sa vocation d’écrivain. Son dernier ouvrage, **_Ils nourrissaient le soleil_**, paru aux Presses Littéraires dans la collection crimes et châtiments, connait un vrai succès. Sylvia Schneider a d’ailleurs reçu la Médaille d’argent 2021 de la Société des Auteurs et Artistes francophones pour ce roman. Sylvia Schneider décrit son besoin d’écrire ainsi : « L’écriture est un peu magique. C’est vraiment quelque chose qu’il faut que je couche sur le papier. C’est quelque chose de vital et d’indispensable. C’est comme si je respirais. La fluidité de l’encre qui glisse sur le papier, c’est mon oxygène. » Passionnée par les livres depuis son enfance, Sylvia Schneider est l’invitée de la bibliothèque de Gainneville pour une discussion libre avec le public désireux de connaître les ficelles de l’écriture d’un roman. Une après-midi littéraire à ne pas manquer !

Bibliothèque de Gainneville Gainneville



