Cherbourg-en-Cotentin CDI lycée Jean-François Millet Cherbourg-en-Cotentin, Manche Rencontre avec une libraire CDI lycée Jean-François Millet Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Rencontre avec une libraire CDI lycée Jean-François Millet, 21 janvier 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Rencontre avec une libraire

CDI lycée Jean-François Millet, le vendredi 21 janvier 2022 à 10:00 Rencontre-échange entre une classe de 2nde SES et Anne-Laure Vérien, libraire indépendante « Les Schistes bleus » à Cherbourg sur le métier de libraire, la chaîne du livre, etc. CDI lycée Jean-François Millet Rue Bougainville 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu CDI lycée Jean-François Millet Adresse Rue Bougainville 50100 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville CDI lycée Jean-François Millet Cherbourg-en-Cotentin