Horaire : 15:30

Gratuit : oui Rencontre. pour la sortie du livre d’Anna Moï, « Douze palais de mémoire » (Gallimard, 2020) Anna Moï écrit en français des histoires dont la plupart prennent source dans son pays natal, le Viêt Nam. Ses nouvelles ont pour cadre le Viêt Nam contemporain et sont de deux types : les unes montrent des situations décalées et humoristiques ; les autres partent d’un élément anodin pour aboutir à une dimension poétique, voire philosophique. Ses romans, marqués par les thèmes de la destinée et des rites de passage, offrent plusieurs niveaux de lecture : les évènements historiques se croisent avec des réflexions sur l’art (soie laquée, sculpture) et un culte de la nature. Organisée par l’association Amitié Vietnam Loire-Atlantiqueen collaboration avec l’académie Littéraire Bretagne Pays de la Loire Rendez-vous sur place : sur inscription à librairiecoiffard.animations@gmail.comVendredi 26 mars 2021 à 15h30Dans le cadre de Nantes en Francophonie Librairie Coiffard 7 Rue de la Fosse Centre-ville Nantes

