Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Rencontre avec une chercheuse du CNRS : Marin des montagnes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Rencontre avec une chercheuse du CNRS : Marin des montagnes Cinéma Le Trianon, 23 novembre 2021, Romainville. Rencontre avec une chercheuse du CNRS : Marin des montagnes

Cinéma Le Trianon, le mardi 23 novembre à 16:45

Karim Aïnouz est retourné à Alger avec le projet d’y tourner Algérien par accident, un essai autobiographique en forme de road-movie à la recherche de ses racines et l’héritage de … Festival du film franco-arabe – En présence d’Irène Dos Santos, chargée de recherche au CNRS Film inédit Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T16:45:00 2021-11-23T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville