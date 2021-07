Lucinges Manoir des livres Haute-Savoie, Lucinges Rencontre avec une artiste au manoir des livres Manoir des livres Lucinges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Lucinges

Manoir des livres, le dimanche 19 septembre à 10:30

Rencontre-découverte « exploration du monde de l’estampe » ———————————————————- Une rencontre pour explorer le monde de l’estampe dans sa diversité et échanger autour des œuvres et de techniques : l’intervenante vous invite à une observation de plusieurs estampes d’artistes issues des collections du Manoir, et à une présentation de multiples techniques de gravure à l’aide de matériel ou d’extraits vidéos documentaires. Avec Cécile Quinson, médiatrice culturelle et animatrice d’ateliers d’imprimerie créative. Avec Cécile Quinson, médiatrice culturelle et animatrice d’ateliers d’imprimerie créative.

Gratuit sur inscription

Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

