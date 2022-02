Rencontre avec un(e) artisan(e) : Myriam Lacolonge « Emergence de Bijoux » et Blandine Senneville « SennEVille maroquinerie » Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Rencontre avec un(e) artisan(e) !

Pour cette dernière rencontre de la saison, place aux femmes ! Myriam Lacolonge « Emergence de Bijoux » à Chapaize vous présentera ses techniques pour la création de bijoux en résine et Blandine Senneville « SennEVille maroquinerie » à Saint-Rémy, présentera son travail autour du cuir. contact@tournus-tourisme.com +33 3 88 27 00 20 http://www.tournus-tourisme.com/ Rencontre avec un(e) artisan(e) !

