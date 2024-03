Rencontre avec une actrice / Ciné Latino Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, lundi 18 mars 2024.

Rencontre avec une actrice / Ciné Latino 2 films et une rencontre Lundi 18 mars, 18h00, 20h30 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarifs habituels

Lundi 18/3 à 20h30 nous accueillerons Manuela Oyarzún Grau actrice du film LA PRACTICA, en compétition, qui conjugue réflexion philosophique et critique moqueuse. Distant mais chaleureux, absurde mais lucide, déroutant et limpide à la fois : tous ces adjectifs décrivent bien ce film devant lequel on passe un excellent moment. “L’excentricité est un trait caractéristique de la comédie, et c’est pour ça que dans une comédie, il peut se passer n’importe quoi !” Martin Reijman

Précédé du film LES COLONS, à 18h.

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ https://www.facebook.com/Cinema-Studio-7-Auzielle-347983955279251/?ref=br_rs

