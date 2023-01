Rencontre avec un trufficulteur Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Une rencontre avec un trufficulteur vous est proposée à la Maison de la Truffe et du Tricastin le dernier Mardi du mois : accord mets/vins, débat, ventes de truffes sont au programme. contact@epic-sp3c.fr +33 4 75 96 61 29 https://la-maison-de-la-truffe-et-du-tricastin.fr/www/ Maison de la Truffe et du Tricastin 2 Rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux

