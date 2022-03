Rencontre avec un tourneur sur bois Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Rencontre avec un tourneur sur bois Morlaix, 23 mars 2022, Morlaix.
Voie d'Accès au Port Tournerie du Viaduc

2022-03-23 16:30:00 – 2022-03-23 17:00:00

Venez découvrir l'atelier d'un tourneur sur bois et assister à une démonstration en direct d'un métier traditionnel qui n'a pas fini de nous surprendre.
www.tournerieduviaduc.com

