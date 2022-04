Rencontre avec un spécialiste des phoques

2022-02-14 15:30:00 – 2022-02-14 16:30:00 Partez à la découverte des phoques veaux-marins qui aiment se prélasser sur les bancs de sable de l’estuaire à marée basse avec une spécialiste des mammifères marins.

Tout public (dès 8 ans).

