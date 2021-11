Clermont-Ferrand Lycée Professionnel Amédée Gasquet Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Rencontre avec un libraire et lecture à voix haute Lycée Professionnel Amédée Gasquet Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Jeudi 20 janvier, rencontre avec un libraire spécialisé de 10H à 12H pour découvrir l’univers de la bande dessinée, l’objet livre et le circuit du livre en général, l’argumentaire de vente, le plaisir de lire. Cette rencontre sera suivie par la lecture à voix haute d’extraits de littérature sur les deux journées, du jeudi et du vendredi suivant, par les 3 classes particpant aux ateliers de lecture à voix haute. Atelier de lecture à voix haute et rencontre d’un libraire Lycée Professionnel Amédée Gasquet 12 rue Jean-Baptiste Torrilhon 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Bonnabaud Puy-de-Dôme

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T17:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T17:00:00

