Rencontre avec un jardinier des Jardins de Colette Les Jardins de Colette Varetz, dimanche 2 juin 2024.

Rencontre avec un jardinier des Jardins de Colette Les Jardins de Colette seront ouverts de 10h à 18h toute la journée. Dimanche 2 juin, 16h00 Les Jardins de Colette 9,50€ tarif adulte classique / 8,50€ tarif réduit adulte (senior, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À 16h, rencontre (env. 1h) avec un jardinier des Jardins de Colette.

Les Jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 86 75 35 http://www.lesjardinsdecolette.com Les Jardins de Colette proposent une escapade unique et ludique pour tous les âges ! Visitez des jardins hors du temps pour retomber en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas de l’écrivain Colette. Au fil du parcours, découvrez six jardins thématiques, une dizaine de jeux XXL et un labyrinthe géant en osier tressé où il faut résoudre des énigmes. À 10 minutes de Brive-la-Gaillarde, Les Jardins de Colette vous offrent un moment de rire à partager en famille ou entre amis !

©splbrivetourismeagglomeration