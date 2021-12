Brach Bibliothèque municipale de Brach Brach, Gironde Rencontre avec un créateur de BD Bibliothèque municipale de Brach Brach Catégories d’évènement: Brach

Gironde

Rencontre avec un créateur de BD Bibliothèque municipale de Brach, 22 janvier 2022, Brach. Rencontre avec un créateur de BD

Bibliothèque municipale de Brach, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Atelier autour de la BD proposé par CAPS de Croc en Jambe et l’association Artilus Bibliothèque municipale de Brach 1 espace Aliénor 33480 Brach Brach Bourg Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brach, Gironde Autres Lieu Bibliothèque municipale de Brach Adresse 1 espace Aliénor 33480 Brach Ville Brach lieuville Bibliothèque municipale de Brach Brach