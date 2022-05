Rencontre avec un chevrier Laurède Laurède Catégories d’évènement: Landes

Laurède Landes Laurède EUR Jean-Luc, berger passionné, vous invite à partager sa vie à la ferme. Allez chercher le troupeau de chèvres dans les pâtures au coeur de la forêt de chênes (selon la météo), découvrez et initiez-vous à la traite, apprenez la fabrication du fromage… Au programme rencontre et authenticité. Jean-Luc, berger, vous invite à aller chercher son troupeau de chèvres au cœur de la forêt de chênes, à la traite, la fabrication du fromage et à sa boutique. +33 5 58 98 58 50 Jean-Luc, berger passionné, vous invite à partager sa vie à la ferme. Allez chercher le troupeau de chèvres dans les pâtures au coeur de la forêt de chênes (selon la météo), découvrez et initiez-vous à la traite, apprenez la fabrication du fromage… Au programme rencontre et authenticité. OT Terres de Chalosse

