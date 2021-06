Laurède Laurède Landes, Laurède Rencontre avec un chevrier Laurède Laurède Catégories d’évènement: Landes

Rencontre avec un chevrier Laurède, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Laurède. Rencontre avec un chevrier 2021-07-29 17:00:00 – 2021-07-29 19:00:00 Les chèvres du Prince 1050 route de la Chênaie

Jean-Luc, berger passionné, vous invite à partager sa vie à la ferme. Allez chercher le troupeau de chèvres dans les pâtures au coeur de la forêt de chênes (selon la météo), découvrez et initiez-vous à la traite, apprenez la fabrication du fromage… Au programme rencontre et authenticité.

+33 5 58 98 58 50

Détails Catégories d’évènement: Landes, Laurède Autres Lieu Laurède Adresse Les chèvres du Prince 1050 route de la Chênaie Ville Laurède lieuville 43.76347#-0.7935