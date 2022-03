Rencontre avec un chercheur réseaux sociaux et interculturalité Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

LES RÉSEAUX SOCIAUX : PEUT-ON FAIRE SOCIÉTÉ À L'ÉCRAN ? INTERCULTURALITÉ À L'ÈRE NUMÉRIQUE RENCONTRE-ATELIER AVEC UN CHERCHEUR Samedi 23 avril à 16h En 2022, la Ville de Colomiers monte un programme d'Université populaire, avec une série de rencontres ouvertes à toutes et tous autour de la rencontre des cultures. En partenariat avec le Quai des Savoirs, le Pavillon blanc Henri-Molina propose à cette occasion une rencontre-atelier avec un chercheur qui prend pour sujet les réseaux sociaux. Sont-ils vraiment sociaux ? Les algorithmes gouvernent-ils nos relations sociales ? Sont-ils rassembleurs ou discriminants ? Nous vous attendons nombreux pour répondre à ces questions ! Dans le cadre de l'Université populaire Columérine en partenariat avec le Quai des Savoirs

