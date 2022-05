Rencontre avec un berger sur le plateau d’Iraty

Rencontre avec un berger sur le plateau d’Iraty, 4 juillet 2022, . Rencontre avec un berger sur le plateau d’Iraty

2022-07-04 – 2022-07-04 EUR 0 0 A l’Etxola vous aurez la possibilité de partager un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Iraty et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins. A l’Etxola vous aurez la possibilité de partager un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Iraty et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins. A l’Etxola vous aurez la possibilité de partager un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Iraty et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville