Rencontre avec un berger à l’Etxola Mendive, 23 août 2021, Mendive.

Rencontre avec un berger à l’Etxola 2021-08-23 10:30:00 – 2021-08-23 12:00:00 Irati Etxola chalet de Cize

Mendive 64220

EUR 15 15 A l’Etxola vous aurez la possibilité de partager un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Iraty et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 9 88 19 12 37

Chalets d’Irati

