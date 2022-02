Rencontre avec un auteur Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Rencontre avec un auteur Plonéour-Lanvern, 26 mars 2022, Plonéour-Lanvern. Rencontre avec un auteur Salle Jules ferry Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle Jules ferry Rue Jules Ferry

Plonéour-Lanvern Finistère Rencontre avec Nicole et Félix Le Garrec pour leur livre sur la Baie d’Audierne : Témoins silencieux en Baie d’Audierne et

Sophie Denis, des éditions ” Vivre tout simplement ” assoblibliotheque@orange.fr Rencontre avec Nicole et Félix Le Garrec pour leur livre sur la Baie d’Audierne : Témoins silencieux en Baie d’Audierne et

Sophie Denis, des éditions ” Vivre tout simplement ” Salle Jules ferry Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Salle Jules ferry Rue Jules Ferry Ville Plonéour-Lanvern lieuville Salle Jules ferry Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Departement Finistère

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Rencontre avec un auteur Plonéour-Lanvern 2022-03-26 was last modified: by Rencontre avec un auteur Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 26 mars 2022 finistère Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern Finistère