Hérault Samedi 15 avril de 9h30 à 12h30 : Rencontre avec un auteur, Pierre Arzalier – Adultes/ ados à partir de 13 ans L’auteur nous présente son roman 777 – L’Elue, le naufragé et la Horde suprême,

Empruntant au cadre et à l’univers de la science-fiction, Pierre Arzalier nous entrainera au cœur d’un conflit interplanétaire, dans une épopée où se conjuguent l’histoire d’une île terrestre et l’évolution de deux planètes lointaines.

Reprenant les grands mythes, le roman vise aussi à réfléchir aux valeurs humanistes, aux problèmes de notre temps et se veut un plaidoyer pour l'humanité en marche.

