**Rencontre dédicace avec Chrystal Gribonval auteure de la série « Le royaume d’Alguirnaram » aux éditions Raven.** « Le Royaume d’Alguirnaram » est une trilogie fantasy à l’univers riche et doté d’une cosmogonie axée sur les quatre éléments et particulièrement celui de l’eau. Dans son premier tome, _L’Envers_, vous ferez la connaissance d’Algana, une jeune fille dont le destin, jusque-là tout tracé, bascule tragiquement. Bercée par le monde merveilleux de l’imaginaire, Crystal grandit avec la saga « Harry Potter » ou encore L_a Quête d’Ewilan_ et ne cesse de développer son goût pour la fantasy. Si ses études la mènent à aborder des univers littéraires très différents et à plonger avec passion dans l’Histoire de l’Art, ce n’est que pour mieux enrichir ses propres histoires ! Rencontre dédicace avec Chrystal Gribonval auteure de la série Le royaume d’Alguirnaram aux éditions Raven. Médiathèque George Sand 1 rue du Châtelet 77240 Cesson-la-Forêt Cesson Cesson-la-Forêt Seine-et-Marne

