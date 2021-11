Osny Maison d'arrêt du Val-d'Oise Osny, Val-d'Oise Rencontre avec un auteur Maison d’arrêt du Val-d’Oise Osny Catégories d’évènement: Osny

Val-d'Oise

Rencontre avec un auteur Maison d’arrêt du Val-d’Oise, 20 janvier 2022, Osny. Rencontre avec un auteur

Maison d’arrêt du Val-d’Oise, le jeudi 20 janvier 2022 à 16:00 Lectures offertes choisies par les détenus de la Maison d’Arrêt, autour d’une rencontre avec un auteur. Maison d’arrêt du Val-d’Oise Route départementale 927, Chemin Vert 95524 Osny Osny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T16:00:00 2022-01-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Osny, Val-d'Oise Autres Lieu Maison d'arrêt du Val-d'Oise Adresse Route départementale 927, Chemin Vert 95524 Osny Ville Osny lieuville Maison d'arrêt du Val-d'Oise Osny