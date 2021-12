Esparron Médiathèque des Pallières Esparron, Var Rencontre avec un auteur, l’arbre des poésies Médiathèque des Pallières Esparron Catégories d’évènement: Esparron

Médiathèque des Pallières, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

La Médiathèque des Pallières propose de découvrir les poésies d’un auteur local (calouan à confirmer), les participants seront accueillis dans la salle polyvalente autour d’un arbre et un atelier où chacun pourra lire ses œuvres ou des œuvres empruntées à d’autres auteurs. Les œuvres seront accrochées aux branches de l’arbre. Les plus belles citations choisies par les participants seront publiées dans les articles des journaux Communaux des trois Communes qui forment la Médiathèque des Pallières. Le temps de quelques lectures de poésies et contes, laissez vous porter par des mots d’amour pour soigner les maux de l’actualité. Médiathèque des Pallières Place de l’Église 83560 Esparron Esparron Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

