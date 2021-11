Quesnoy-sur-Deûle Médiathèque/ Quesnoy-sur-Deûle Nord, Quesnoy-sur-Deûle Rencontre avec un auteur : Jérémy Schroeder Médiathèque/ Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque/ Quesnoy-sur-Deûle, le samedi 20 novembre à 14:30

En avant-première, l’auteur lira quelques-uns des passages les plus marquants du livre et Valérie Delbaere de l’association Livr’échange animera une interview sous forme de questions/réponses à laquelle le public pourra participer. Pourquoi écrit-on un roman ? Comment devient-on écrivain ? Quelles sont les inspirations, les références qui ont permis l’écriture de ce livre ? En partenariat avec Livr’échange

Sans réservation; entrée libre

Ce jeune auteur lillois, viendra présenter son tout premier roman “Dream Island” dont la sortie est prévue le 11 décembre aux éditions Maïa Médiathèque/ Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 79 allée des étreindelles Quesnoy-sur-Deûle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T16:00:00

