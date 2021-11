Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots RENCONTRE AVEC UN AUTEUR ET DÉDICACES : MONA AZZAM Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

10h30 Rencontre avec un auteur et dédicaces : Mona AZZAM Mona AZZAM, auteur de la région, viendra présenter ses livres sur l'oreiller du sable et Dans le silence des mots chuchotés. Entrée libre Médiathèque Saint-Exupéry

