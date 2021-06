Rencontre avec un artiste – L’étoffe des rêves Mairie de Colomiers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Colomiers.

Rencontre avec un artiste – L’étoffe des rêves

Mairie de Colomiers, le samedi 19 juin à 11:00

L’ETOFFE DES RÊVES Samedi 19 juin à 11h Rencontre avec Charles le Hyaric, Rebecca Konforti et Benoît Guimier. Ce n’est plus une exposition, c’est un parcours urbain ! Cette exposition s’installe intra et extra muros pour rêver et faire rêver. Rebecca Konforti dessine des brèches en trompe l’œil sur les murs extérieurs du Pavillon Blanc tandis que l’illustratrice Fleur Oury nous invite à plonger dans le dessin et son imaginaire avec un coloriage géant sur lequel on marche en chaussette ! Dans la salle d’exposition, Charles Le Hyaric installe un « jardin » cotonneux conçu pour l’émerveillement, et le graphiste Benoit Guimier redessine l’allée qui borde le Square Saint Exupery. Enfin les Abattoirs prêtent une série d’œuvres avec lesquelles une classe de Colomiers passe à l’acte et invente sa propre exposition. Cette exposition souffle un vent nouveau… Ce vent dit que « nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves », ainsi que l’écrivait Shakespeare dans La tempête. En partenariat avec Les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse ; dans le cadre de Plein soleil, l’été des centres d’art contemporain Pavillon Blanc Henri Molina | Entrée libre

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T11:45:00