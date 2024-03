RENCONTRE AVEC UN ARTISTE : LE VOYAGE ORIENTAL D’UN LAQUEUR FRANÇAIS Montpellier, samedi 6 avril 2024.

En Chine, la technique de la laque remonte à plus de 3 000 ans. Dès le néolithique, les objets entièrement réalisés en laque étaient utilisés comme des objets de grand luxe et nous sont parvenus dans des conditions de conservation exceptionnelles.

Au XVIIe siècle, l’artisanat de la laque chinoise a été introduit en Europe et est devenu un élément important représentant la culture chinoise, aux côtés de la porcelaine, de la soie et du thé.

Il y a environ dix ans, un artiste français s’est rendu en Chine à la recherche des origines de la laque et a contribué à la modernisation des villages chinois. Son parcours constitue une histoire vraie et émouvante sur les aventures d’un Français en Chine rurale.

Le documentaire Le voyage oriental d’un artiste laqueur français retrace l’histoire de Vincent Cazeneuve. Ce documentaire a été spécialement produit par la radio et la télévision de Chengdu pour célébrer le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.

L’équipe du documentaire se rendra en Europe en avril 2024 pour une série d’événements promotionnels à Londres, Montpellier et Cannes, où le film sera présenté au MIPTV (Marché International des Programmes de Télévision) de Cannes.

Nous avons le plaisir d’inviter le public à rencontrer cet artiste et à assister à la projection du documentaire, ainsi qu’à une petite exposition de ses magnifiques œuvres.

Date et horaire 15h – 17h, samedi 6 avril

Programme

15h00-15h45 Projection des 2 épisodes du documentaire

15h45 Pause café

16h00-17h00 Rencontre avec l’équipe de production

ENTRÉE LIBRE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

117 Rue des Etats Généraux

Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@institut-confucius-montpellier.org

