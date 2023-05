Rencontre avec un artiste, bienvenue aux Frigos de Paris, 21 décembre 2022, .

Le jeudi 22 juin 2023

de 14h00 à 15h45

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Tarif normal 20€

Rencontre avec le sculpteur Jean-Paul Réti et découverte des Frigos, résidence d’artistes située dans le 13e arrondissement de Paris et célèbre lieu de contre culture.

Rencontre avec un artiste, sculpteur reconnu internationalement, pionnier de la terre vue du ciel, qui nous accueillera dans son impressionnant atelier des FRIGOS, centre d’art et de contre culture du 13e arrondissement, qui résiste vaillamment aux intenses transformations urbaines alentour.

Après une présentation de son travail, de ses influences et de ses œuvres, il nous entraînera dans une visite privée des Frigos pour enfin ouvrir les portes, généralement fermées, de ce milieu discret et comprendre les enjeux politiques et artistiques de ce lieu unique à Paris.

En fin de visite, il sera possible de partager un verre dans le bar caché des Frigos et de visiter l’expo temporaire dans la galerie.

Le lieu de rendez vous précis sera communiqué sur votre billet dés confirmation de votre commande.

Contact : https://exploreparis.com/fr/5553-rencontre-avec-un-sculpteur-et-visite-de-son-atelier.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/5553-rencontre-avec-un-sculpteur-et-visite-de-son-atelier.html

©exploreparis rencontre avev un artiste