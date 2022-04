Rencontre avec un apiculteur Seignosse, 29 avril 2022, Seignosse.

Rencontre avec un apiculteur Z.A Laubian 2 rue du Maresc Seignosse

2022-04-29 – 2022-04-29 Z.A Laubian 2 rue du Maresc

Seignosse Landes

15 15 EUR Rencontre avec Laurent Cazenave, apiculteur.

Découvrez le monde merveilleux des abeilles lors de cette visite commentée : immersion dans le métier d’apiculteur, la vie de l’abeille et son rôle dans la ruche, présentation d’une ruche pédagogique. La visite est suivie une dégustation.

Piqué par la passion apicole, Laurent a développé son rucher au fil du temps et a décidé de se mettre au service des abeilles à travers une apiculture écologique, équitable et respectueuse. Apis Mellona propose un miel local, savoureux et de qualité, issu du Sud-Ouest. La diversité florale qu’offre les Landes de Gascogne permet à nos abeilles de profiter de plusieurs miellées durant la saison.

Horaires : 10h30 à 12h.

Tarifs : 15 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Lieu : Apis Mellona (2 rue du Maresc ZA Laubian Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Apis Mellona

Z.A Laubian 2 rue du Maresc Seignosse

