Rencontre avec un apiculteur Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Rencontre avec un apiculteur Sallenelles, 13 juillet 2022, Sallenelles. Rencontre avec un apiculteur boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13 16:30:00 boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles Calvados Découvrez le monde surprenant des abeilles normandes et d’un rucher lors d’une mini-conférence avec un apiculteur.

Animé par l’ANC.

Tout public (dès 6 ans).

boulevard maritime Maison de la nature et de l'estuaire

