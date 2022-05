Rencontre avec un apiculteur Maison de la nature et de l’estuaire

Rencontre avec un apiculteur Maison de la nature et de l’estuaire, 13 juillet 2022, . Rencontre avec un apiculteur

du mercredi 13 juillet au mercredi 24 août à Maison de la nature et de l’estuaire

Des apiculteurs de l’Abeille Normande du Calvados vous emmèneront pour une petite visite du rucher conservatoire de la Maison de la nature. Muni d’un équipement adapté, vous découvrirez le travail des abeilles en direct.

(0,5km/2h30) – Niveau 1

Gratuit

Des apiculteurs de l’Abeille Normande du Calvados vous emmèneront pour une petite visite du rucher conservatoire de la Maison de la nature. Muni d’un équipement adapté, vous découvrirez le travail… Maison de la nature et de l’estuaire 14121,SALLENELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T14:30:00 2022-07-13T16:30:00;2022-07-27T14:30:00 2022-07-27T16:30:00;2022-08-10T14:30:00 2022-08-10T16:30:00;2022-08-24T14:30:00 2022-08-24T16:30:00

Détails Autres Lieu Maison de la nature et de l'estuaire Adresse 14121,SALLENELLES lieuville Maison de la nature et de l'estuaire

Maison de la nature et de l'estuaire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//