Rencontre avec un apiculteur Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Catégories d’évènement: La Regrippière

Loire-Atlantique

Rencontre avec un apiculteur Bibliothèque de la Regrippière, 7 mai 2022, La Regrippière. Rencontre avec un apiculteur

Bibliothèque de la Regrippière, le samedi 7 mai à 10:30

Matthieu vous présentera son métier et tout ce qu’il y a savoir sur le monde des abeilles ! Il sera présent à partir de 10h30 ! [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/) Avec Matthieu Cheptou Bibliothèque de la Regrippière Place du Prieuré, la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Regrippière, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Regrippière Adresse Place du Prieuré, la Regrippière Ville La Regrippière lieuville Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-regrippiere/