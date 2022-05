Rencontre avec un apiculteur

2022-10-25 15:30:00 – 2022-10-25 17:00:00 EUR Un homme passionné vous dévoile tous les secrets des abeilles. Michel Brettes, chalossais de pure souche, aura plaisir à vous transporter dans le monde des abeilles. Il vous invite à découvrir les ruches, tout le matériel nécessaire à la récolte du miel. A l'issue de la visite il vous offrira une petite dégustation.

