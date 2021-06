Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines, Tarn Rencontre avec un ancien mineur Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines Catégories d’évènement: Cagnac-les-Mines

Tarn

Rencontre avec un ancien mineur Cagnac-les-Mines, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cagnac-les-Mines. Rencontre avec un ancien mineur 2021-07-07 10:30:00 – 2021-07-07 Musée-Mine Départemental 20, route de Saint Sernin

Cagnac-les-Mines Tarn Cagnac-les-Mines Venez à la rencontre d’un ancien mineur témoin de l’histoire minière du bassin Carmaux-Albi musee.mine@tarn.fr +33 5 63 53 91 70 http://musee-mine.tarn.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-25 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Cagnac-les-Mines, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Cagnac-les-Mines Adresse Musée-Mine Départemental 20, route de Saint Sernin Ville Cagnac-les-Mines lieuville 43.99206#2.13484