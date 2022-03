Rencontre avec un ambassadeur DD : la mobilité durable Relais Nature du Parc de la Deûle, 19 mai 2022, Santes.

Vous avez dit « ambassadeur DD » ? « DD » pour Développement Durable. Une rencontre, une ressource, un récit d’expérience… peuvent être les éléments déclencheurs pour changer de trajectoire et trouver des modes d’action afin de mettre en place ce changement dans sa vie. C’est à partir de cette conviction que le Cerdd, Centre Ressource du Développement Durable, anime depuis 2010 un dispositif unique en France : le réseau des Ambassadeurs du développement durable. Ce dernier a pour ambition de multiplier les occasions d’expliquer simplement et concrètement le développement durable et la lutte contre le changement climatique au travers d’actions variées auprès d’élus, acteurs économiques et associatifs, et de citoyens. Ces ambassadeurs sont des personnes volontaires et qualifiées, issues d’horizons professionnels variés. Leur réseau poursuit trois objectifs : valoriser les bénéfices des démarches de DD, favoriser les changements de comportements individuels et collectifs, ainsi qu’encourager l’émergence de projets concrets de développement durable. Ce jeudi soir, le Relais Nature propose une rencontre avec un de ces ambassadeurs DD autour du thème de la mobilité durable. Réduire l’usage de l’avion, du véhicule personnel et, par conséquent, l’émission des gaz à effet de serre ; privilégier les transports en commun, le co-voiturage, et, pour les petites distances, les transports doux comme la marche, le vélo ou la trottinette. De nos jours, les injonctions sont nombreuses et omniprésentes. Comment et pourquoi limiter les effets de ses déplacements sur la planète ? Un ambassadeur DD du Cerdd vous invite à échanger sur ce thème après une présentation d’informations fiables, locales et à jour. Venez partager vos questions, vos expériences, vos difficultés et vos solutions ! Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant la Fête de la Nature, soit le dimanche 17 avril

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



