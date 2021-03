Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Rencontre avec un acteur du patrimoine : L’ex-voto du bloc de Socoa Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques En présence de l’artiste Anne-Laure Boyer L’ex-voto marin de Socoa est une œuvre qui se raconte. L’artiste et une guide-conférencière vous invitent à une rencontre nocturne, pour vous livrer le récit de cette création. Nous voyagerons dans le temps et l’imaginaire de la mer. * Cette œuvre a été créée dans le cadre du dispositif « Art dans l’espace public » initié par le Département des Pyrénées- Atlantiques.

