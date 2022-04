Rencontre avec Tonino Benacquista Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Rencontre avec Tonino Benacquista Brest, 6 avril 2022, Brest. Rencontre avec Tonino Benacquista Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest

2022-04-06 – 2022-04-06 Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues

Brest Finistère Porca Miseria – éd. Gallimard Avec Tonino Benacquista En 1954, la famille Benacquista quitte l’Italie pour s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie ce geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française.

Avec Porca Miseria, Tonino Benacquista trace la lumineuse trajectoire d’un autodidacte que l’écriture a sauvé des affres du réel. Un coup de cœur de Julien ! Pour assister à cette rencontre, l’inscription est indispensable. Envoyez-nous un mail à reservation@librairiedialogues.fr dont nous accuserons réception. +33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/ Porca Miseria – éd. Gallimard Avec Tonino Benacquista En 1954, la famille Benacquista quitte l’Italie pour s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie ce geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française.

Avec Porca Miseria, Tonino Benacquista trace la lumineuse trajectoire d’un autodidacte que l’écriture a sauvé des affres du réel. Un coup de cœur de Julien ! Pour assister à cette rencontre, l’inscription est indispensable. Envoyez-nous un mail à reservation@librairiedialogues.fr dont nous accuserons réception. Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Ville Brest lieuville Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Rencontre avec Tonino Benacquista Brest 2022-04-06 was last modified: by Rencontre avec Tonino Benacquista Brest Brest 6 avril 2022 Brest finistère

Brest Finistère