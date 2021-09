Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Titouan et Zoé Lamazou Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le mardi 5 octobre à 18:00

>>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/WEwOj5x](https://cutt.ly/WEwOj5x)](https://cutt.ly/WEwOj5x) “En compagnie de sa fille, le peintre poursuit son exploration du monde en documentant, à l’aide de plus de 200 tableaux, leur errance à travers cinq archipels de Polynésie. Les deux voyageurs mettent ainsi à l’honneur la culture métisse de cette région du globe ainsi que sa biodiversité marine et terrestre.” ©Electre 2021 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat) La rencontre aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Passe sanitaire et port du masque obligatoires

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Titouan et Zoé Lamazou à l’occasion de la sortie de leur ouvrage “Escales en Polynésie” aux éditions Au vent des îles. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T19:30:00

