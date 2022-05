Rencontre avec Timothée Gauvin Pavillon de l’Arsenal, 21 mai 2022, Paris.

Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Visite guidée de l’exposition “Ressources. Filmer la matière, révéler les savoir-faire” par le co-commissaire de l’exposition.

Visites guidées de l’exposition « Ressources – Filmer la matière, révéler les savoir-faire » par Timothée Gauvin, architecte, co-commissaires de l’exposition, pour découvrir la métamorphose de la matière en matériau et les savoir-faire des quatre filières métropolitaines TERRE, PIERRE, PLÂTRE ET BOIS.

Réalisée dans le cadre de FAIRE, programme de recherche par le projet, la manifestation Ressources souhaite retisser le lien entre matière première et forme urbaine, entre architecture et terroir. L’architecte Timothée Gauvin et le vidéaste Antoine Plouzen Morvan filment les filières de TERRE, PIERRE, PLÂTRE ET BOIS métropolitaines. Leurs vidéos révèlent les carrières et la diversité du climax francilien. Elles ouvrent les portes de lieux méconnus de transformation : ateliers, scieries, plâtreries… Elles témoignent de métiers, de pratiques et d’outils immuables qui dialoguent avec les techniques industrielles et des sciences émergentes, utilisant des savoirs transmis et réinventés.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

